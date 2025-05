Aus der Dunkelheit heraus wird aufgezeichnet: Der Verfassungsschutz steht in schlechter Tradition. Foto: KI-generiert mit ChatGPT / OpenAI

Verfassungsschutz-Gutachten: Ein Machwerk in Stasi-Manier

Was für Leute arbeiten eigentlich beim Verfassungsschutz? Wer es für Geheimdienstarbeit hält, jahrelang legitime Meinungsäußerungen und Politikerzitate zu protokollieren und in unbeholfenem Schülerzeitungsdeutsch dahinter zu schreiben, was damit Böses gemeint sein könnte, sollte sich dringend einen anständigen Beruf suchen. Ein Kommentar von Kurt Zach.