Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

ZDF-Agitator blamiert: Schön rausgeputzt hat ihm nichts genutzt

ZDF-Agitator blamiert: Schön rausgeputzt hat ihm nichts genutzt

ZDF-Agitator blamiert: Schön rausgeputzt hat ihm nichts genutzt

Jan Böhmermann bei irgendeinem linken Konzert.
Jan Böhmermann bei irgendeinem linken Konzert.
Jan Böhmermann: Grimassen ziehen statt Satiriker sein. Foto: picture alliance / Jörg Carstensen | Joerg Carstensen
JF-Plus Icon Premium ZDF-Agitator blamiert
 

Schön rausgeputzt hat ihm nichts genutzt

Böhmermann allein im Haus der Kulturen. Der Regierungshofnarr übernimmt und überschätzt sich und seine obskure Ausstellung. Nun lassen ihn selbst seine linken Freunde der Kulturschickeria hängen. Statt andere vorzuführen, wird er es jetzt selbst. Wohl bekommt’s. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Jan Böhmermann: Grimassen ziehen statt Satiriker sein. Foto: picture alliance / Jörg Carstensen | Joerg Carstensen
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement