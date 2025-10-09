Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Verhaßt und dennoch nachgeahmt: Bayern, des samma mia

Verhaßt und dennoch nachgeahmt: Bayern, des samma mia

Verhaßt und dennoch nachgeahmt: Bayern, des samma mia

Das Oktoberfest ist das Sinnbild für Bayerns Kultur außerhalb Deutschlands geworden.
Das Oktoberfest ist das Sinnbild für Bayerns Kultur außerhalb Deutschlands geworden.
Das Oktoberfest ist das Sinnbild für Bayerns Kultur außerhalb Deutschlands geworden. Foto: picture alliance/dpa | Felix Hörhager
JF-Plus Icon Premium Verhaßt und dennoch nachgeahmt
 

Bayern, des samma mia

Bayern und Restdeutschland pflegen ein kompliziertes Verhältnis. Das kulminiert jährlich zur Oktoberfestzeit in links-spießigen Klagen über das „primitive Biersaufen“. Doch an der Strahlkraft bajuwarischer Feierkultur ändert das nichts. Eine Identitätsbetrachtung von Julian Theodor Islinger.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Das Oktoberfest ist das Sinnbild für Bayerns Kultur außerhalb Deutschlands geworden. Foto: picture alliance/dpa | Felix Hörhager
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Julia Ruhs Links-grüne Meinungsmacht
Gerald Grosz Merkels Werk - Unser Untergang
Vince Ebert Wot Se Fack, Deutschland?
SERVICE
INFORMATION
Abonnement