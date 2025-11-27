Aufmarsch der Antidemokraten

Anzeige

Am Wochenende wird in Gießen Ausnahmezustand herrschen. 6.000 Polizisten werden aus dem gesamten Bundesgebiet zusammengezogen (JF berichtete). Es dürfte einer der größten Polizeieinsätze in der Geschichte der Bundesrepublik werden. Und das sagt eine ganze Menge über die geistige Verfaßtheit dieses Landes aus.

Denn in Gießen werden keine Friedensverhandlungen zu Nahost abgehalten und auch US-Präsident Donald Trump wird nicht erwartet. Es geht um die Gründung einer neuen Jugendorganisation der AfD (JF berichtete). So etwas hat jede Partei. Junge Union, Grüne Jugend, Jusos, junge Liberale, Linksjugend. Sie alle können in diesem Land ungestört ihre Veranstaltungen abhalten. Und egal, wie man politisch dazu steht, ist es grundsätzlich erst einmal eine gute Nachricht, wenn junge Menschen sich politisch engagieren. Damit die überalterte Republik nämlich nicht endgültig zu einer reformunfähigen Gerontokratie verkommt.

Es geht um gezielte Einschüchterung junger Menschen

Aber es macht offenbar einen gewaltigen Unterschied, für was sich junge Menschen in diesem Land engagieren. Geht es um Asylbewerber, Klassenkampf – seit neuestem der von oben gegen die da unten – und die Rechte irgendwelcher sexuellen Minderheiten, hagelt es Stipendien, Einladungen in Ministerien und wohlwollende Artikel in der Regionalpresse.

Wer sich aber für traditionelle Werte, Familie, gegen Abtreibungen und für eine andere Migrationspolitik einsetzt, dem fliegen keine Herzen entgegen, sondern im Zweifelsfall Steine, Fäuste und Molotowcocktails. Und genau darum geht es bei den Gegendemonstrationen auch: um Einschüchterung.

Deswegen auch das obsessive Verlangen der linken und linksextremen Gegendemonstranten, unbedingt in Hör- und Steinwurfreichweite demonstrieren zu wollen. Die jungen Menschen, die da bei der AfD erwartet werden, sollen schon mitbekommen, daß man sie für „Abschaum“, „Nazis“, „Extremisten“ und „Faschoschweine“ hält. Sie wollen keine Haltung zeigen, sondern andere für ihre Haltung kriminalisieren.

In einem Boot mit gewalttätigen Linksextremisten

Mit dabei sind auch die Kirchen, die sich – zumindest auf dem Papier – eigentlich um solche Dinge wie Nächstenliebe oder Jesus Christus kümmern sollten. Doch sie sind mittlerweile die ersten, die, wenn die Mächtigen zum Kampf gegen die Opposition rufen, den Arm heben. Dieses Mal immerhin nicht zum Hitlergruß.

Man darf und muß die Frage stellen, wie es um die geistige Verfaßtheit derjenigen steht, die jetzt zum Großkampf gegen politisch Engagierte – hier besonders verwerflich, auch noch Junge und Minderjährige – aufrufen und dabei mindestens schweigend in Kauf nehmen, am Ende in einem Boot mit den vermummten Schlägerbanden der Antifa zu hocken. Wie charakterlich kaputt und Verkommen muß man als Pfarrer oder Gewerkschaftsfunktionär eigentlich sein, um dieses bösartige Spiel mitzumachen?

Die AfD-Jugend als Projektionsfläche

Und das auch noch in dem Wissen, daß Anti-AfD-Demonstrationen mit regelmäßiger Vorhersehbarkeit eskalieren. Beim Parteitag in Essen im vergangenen Jahr wurden Mitglieder und Abgeordnete der Partei von komplett enthemmten Gegendemonstranten durch die Straßen gejagt. 28 Polizisten wurden damals verletzt. Einigen von ihnen wurden von den Freunden „unserer Demokratie“ mit Tritten gegen den Kopf traktiert. Zum Dank dafür gab es warme Worte vom Ministerpräsidenten, der erst die Gegendemonstranten lobte und dann den von ihnen zum Teil schwerverletzten Einsatzkräften sein Mitleid aussprach. Ein Stück aus dem bundesdeutschen Tollhaus.

Die Wut und der Haß, die sich auch in Gießen wieder Bahn brechen werden, sind auch deswegen so groß, weil die AfD-Jugend die perfekte Projektionsfläche für alles ist, was den AfD-Gegnern Angst macht. Denn die Zeiten, als Jugendliche ein verläßliches Mobilisierungsreservoir für die politische Linke waren, sind vorbei. Die AfD schneidet auch bei Jüngeren mittlerweile bärenstark ab. Und das macht ihre Gegner wütend.

Es soll ein Exempel statuiert werden

Auf der einen Seite eine Jugend, die sich mehr und mehr den bisherigen Mitteln der schulisch-staatlichen Indoktrination entzieht, auf der anderen Seite die Volkssturm-Resterampe der „Omas gegen rechts“. Klar, daß sich das Bionade-Bürgertum angesichts der sich ändernden Kräfteverhältnisse immer weiter radikalisiert. Seine Zeit läuft ab. Sie hinterlassen den Jungen einen dysfunktionalen, heruntergewirtschafteten, kaum noch reformierbaren Staat und sind nun tödlich beleidigt, wenn dieses „Lebenswerk“ eines übergriffigen Gesinnungsstaates abgeräumt werden soll.

Das gleiche Milieu, das es sonst schon für eine unverzeihliche Mikroaggression hält, wenn man irgendwelche Transen mit dem falschen Pronomen anredet, wird so vorherseh- wie einplanbar am Wochenende mal wieder alle Hemmungen fallenlassen. Haß und Hetze betreiben schließlich nur die anderen.

In Gießen soll ein öffentliches Exempel statuiert werden. Allein schon, um sich selbst öffentlich gegenseitig zu vergewissern, daß man auf der „richtigen“ Seite der Geschichte steht. Doch ist es eben keine Linie, sondern ein Rad. Und wir stehen jetzt dort, wo wir schon einmal waren. Nur die Rollen sind vertauscht.