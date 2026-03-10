„Regierungswechsel im Iran ist unwahrscheinlich“

Iraner demonstrieren in Teheran und zeigen ihre Unterstützung für das Regime. Foto: picture alliance / SIPA | Arezoo/MEI

Noch laufen die Angriffe der US-Amerikaner und Israelis auf den Iran. Doch das belastet die Angreifer und die anderen Golfstaaten wirtschaftlich. Was das für den Fortgang des Krieges bedeutet und wie es in Teheran weitergehen könnte, erläutert der Militärexperte Torsten Heinrich.