Spaltet Nick Fuentes jetzt die US-amerikanische Rechte?

Die US-Rechte streitet über den Umgang mit Israel und über Antisemitismus. Im Zentrum der Debatte: Nick Fuentes. Wer ist der 27jährige Influencer und wie ist sein Verhältnis zu etablierten Konservativen? Im JF-TV-Interview erklärt der US-Experte Collin McMahon, worum es in der Auseinandersetzung wirklich geht.