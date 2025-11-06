Anzeige
MAGA-Bewegung unter Druck: Spaltet Nick Fuentes jetzt die US-amerikanische Rechte?

Nick Fuentes, US-Präsident Donald Trump, US-Vizepräsident J. D. Vance, Charlie Kirk und Ben Shapiro: Streit im rechten Lager.
Nick Fuentes: Begann seine Karriere als Polit-Influencer als Unterstützer der Trump-Bewegung.
MAGA-Bewegung unter Druck
 

Spaltet Nick Fuentes jetzt die US-amerikanische Rechte?

Vom Online Provokateur zum echten Meinungsfaktor? Die US-Rechte debattiert über Nick Fuentes. Wie kam es dazu und welche Positionen vertritt der Influencer? Darüber spricht die JUNGE FREIHEIT mit dem US-Experten Collin McMahon.
Die US-Rechte streitet über den Umgang mit Israel und über Antisemitismus. Im Zentrum der Debatte: Nick Fuentes. Wer ist der 27jährige Influencer und wie ist sein Verhältnis zu etablierten Konservativen? Im JF-TV-Interview erklärt der US-Experte Collin McMahon, worum es in der Auseinandersetzung wirklich geht.

