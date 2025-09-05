Anzeige
Erbe von 2015: Patzelt prophezeit AfD-Regierung – unter drei Bedingungen

Prof. Werner Patzelt: Der Politikwissenschaftler analysiert im JF-Interview die AfD innerhalb der parteienpolitischen Entwicklung seit 2015. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Matthias Rietschel.
Patzelt prophezeit AfD-Regierung – unter drei Bedingungen

Zehn Jahre nach der Flüchtlingskrise des Sommers 2015 zieht Politikprofessor Werner Patzelt im JF-Interview Bilanz. Er analysiert, wie etablierte Parteien und Medien den Protest vieler Bürger verstärkten – und warum sich Angela Merkel „der AfD so verdient wie kaum jemand sonst“ machte.

