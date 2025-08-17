„Wilders hat gelernt, Institutionen nicht zu unterschätzen“

Der Chef der niederländischen PVV, Geert Wilders: Die Mitte-Parteien wollen mit ihm nicht regieren. Foto: picture alliance / ROBIN UTRECHT | Robin Utrecht

Nach dem Regierungskollaps wählen die Niederländer im Oktober neu. Im Gespräch mit der JF erklärt der Journalist Daniel de Liever, wer Chancen auf die Regierung hat – und was für Geert Wilders ein Problem werden könnte.