Maaßen: „Merkel wollte die Massenzuwanderung“

Hans-Georg Maaßen (l.) mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes sah sich wegen seiner Kritik früh auf der Abschußliste. Foto: picture alliance / abaca | AA.

Die meisten Migranten kamen ohne Paß – unter ihnen Hunderte IS-Kämpfer: Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen schildert im JF-Interview, die Entwicklung der Sicherheitslage seit 2015 – und warum er bereits kurz nach Grenzöffnung 2015 auf die Abschußliste gesetzt wurde.