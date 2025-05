„Für Deutschland lohnt es sich zu kämpfen“

Anzeige

Als Schwarzer öffentlich für die AfD zu werben – für Serge Menga ist das kein Widerspruch. Der demographische Wandel in Kombination mit den Geburtenraten in Afrika treibt ihn um. Er selbst habe sich ein gutes Leben in Deutschland hart erarbeitet und es bereite ihm Sorge, wo das Land hinsteuere.

Im Gespräch mit JF-TV spricht er über sein politisches Engagement, seinen Werdegang und über Rassismus in linken Kreisen.