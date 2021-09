Kanzlerdämmerung: Was bleibt von Angela Merkel? Und wieso erfreut sie sich bis zuletzt so großer Beliebtheit? Bestsellerautor Thilo Sarrazin zieht im JF-Interview Bilanz und reflektiert in seinem neuen Band „Wir schaffen das“ die erste Kanzlerin und die Tücken politischen Wunschdenkens.