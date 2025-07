Völkerrecht ist kein Kinderspielzeug

Plastiksoldaten im Manöver: So einfach wie im Kinderzimmer ist es im Recht nicht. Foto: IMAGO / Westend61

Knall, Peng, Buff! So einfach wie im Kinderzimmer gestalten sich Fragen von Krieg und Frieden in der Realität nicht – wer allzu leichtfertig damit spielt, schadet sich am Ende selbst. Ein Ordnungsruf des Völkerrechtlers Gerd Seidel.