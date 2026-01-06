Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Freikorspanführer: Schill kämpfte tapfer gegen Napoleons Fremdherrschaft

Freikorspanführer: Schill kämpfte tapfer gegen Napoleons Fremdherrschaft

Freikorspanführer: Schill kämpfte tapfer gegen Napoleons Fremdherrschaft

Ferdinand von Schill fällt im Kampf gegen Napoleons Truppen.
Ferdinand von Schill fällt im Kampf gegen Napoleons Truppen.
Ferdinand von Schill fällt im Kampf gegen Napoleons Truppen. Foto: picture-alliance / dpa | –
JF-Plus Icon Premium Freikorspanführer
 

Schill kämpfte tapfer gegen Napoleons Fremdherrschaft

Vor 250 Jahren wurde der preußische Offizier und Befreiungskrieger Ferdinand von Schill geboren. Seine Abneigung gegen die französische Fremdherrschaft trieb ihn zum Kampf.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ferdinand von Schill fällt im Kampf gegen Napoleons Truppen. Foto: picture-alliance / dpa | –
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles