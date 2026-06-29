Lenins Lager – wie das sowjetische Gulag-System entstand

Nach ihrem Sieg im russischen Bürgerkrieg bauten die Sowjets das Gulag-Lagersystem aus. Foto: picture alliance / Heritage Images | Fine Art Images

Das sowjetische Gulag-System steht für den Terror im Osteuropa des 20. Jahrhunderts. Es ist eng mit Diktator Stalin verbunden. Doch der erfand es nicht. Er nutzte ein Instrument, das ihm sein Vorläufer aushändigte.