Darum schaden die China-Sanktionen am Ende der EU

Dem Halbleiter-Hersteller ASML kommt im Handelskonflikt mit China eine besondere Rolle zu (Symbolbild). Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Avishek Das

Der Handelskonflikt zwischen Fernost und dem Westen trifft insbesondere die EU-Staaten empfindlich. Ihre Volkswirtschaften sind in hohem Maße vom Handel mit China abhängig. Um ein politisches Signal zu setzen, hat die EU den Export von Halbleiterprodukten nach China eingeschränkt und plant darüber hinaus, weitere Sanktionen umzusetzen. Doch ist das klug?