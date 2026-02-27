Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Der KI-Profiteur: Warum Infineon jetzt durchstartet

Der KI-Profiteur: Warum Infineon jetzt durchstartet

Der KI-Profiteur: Warum Infineon jetzt durchstartet

Infineon sucht neue Betätigungsfelder, auch im Bereich humanoider Robotersysteme (Symbolbild).
Infineon sucht neue Betätigungsfelder, auch im Bereich humanoider Robotersysteme (Symbolbild).
Infineon sucht neue Betätigungsfelder, auch im Bereich humanoider Robotersysteme (Symbolbild). Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON
JF-Plus Icon Premium Der KI-Profiteur
 

Warum Infineon jetzt durchstartet

Der deutsche Halbleiter-Riese Infineon hat zum ersten Mal eine Marktkapitalisierung von 60 Milliarden Euro überschritten. Auch der Aktienkurs erklimmt stetig neue Höchststände. Treiber dieser Entwicklung ist vor allem das dynamisch wachsende KI-Geschäft. Infineon hat große Pläne für den Zukunftssektor.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Infineon sucht neue Betätigungsfelder, auch im Bereich humanoider Robotersysteme (Symbolbild). Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMON
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles