Warum Infineon jetzt durchstartet

Der deutsche Halbleiter-Riese Infineon hat zum ersten Mal eine Marktkapitalisierung von 60 Milliarden Euro überschritten. Auch der Aktienkurs erklimmt stetig neue Höchststände. Treiber dieser Entwicklung ist vor allem das dynamisch wachsende KI-Geschäft. Infineon hat große Pläne für den Zukunftssektor.