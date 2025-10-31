Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Stromfresser KI: Google und seine Konkurrenten setzen auf US-Kernkraft

Stromfresser KI: Google und seine Konkurrenten setzen auf US-Kernkraft

Stromfresser KI: Google und seine Konkurrenten setzen auf US-Kernkraft

Weil KI Strom in ungeheuren Mengen braucht, setzen Google und Konsorten auf Kernkraft (Symbolbild).
Weil KI Strom in ungeheuren Mengen braucht, setzen Google und Konsorten auf Kernkraft (Symbolbild).
Weil KI Strom in ungeheuren Mengen braucht, setzen Google und Konsorten auf Kernkraft (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Philip Dulian
JF-Plus Icon Premium Stromfresser KI
 

Google und seine Konkurrenten setzen auf US-Kernkraft

Die Künstliche Intelligenz wird zum Stromfresser. Eine wachsende Zahl von Tech-Konzernen setzt darum auf eine Rückbesinnung zur Kernkraft. Die Energiequelle gilt als besonders effizient und kostengünstig. Auch Google geht diesen Schritt. Wer noch?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Weil KI Strom in ungeheuren Mengen braucht, setzen Google und Konsorten auf Kernkraft (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Philip Dulian
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles