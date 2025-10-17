Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Kulturpflanze aus Fernost: Die Matcha-Nachfrage überrollt Japans Teebauern

Kulturpflanze aus Fernost: Die Matcha-Nachfrage überrollt Japans Teebauern

Kulturpflanze aus Fernost: Die Matcha-Nachfrage überrollt Japans Teebauern

Das Geschäft mit Matcha-Tee ist ein lukratives Geschäft in Japan, mit aufwendiger Produktion.
Das Geschäft mit Matcha-Tee ist ein lukratives Geschäft in Japan, mit aufwendiger Produktion.
Das Geschäft mit Matcha-Tee ist ein lukratives Geschäft in Japan, mit aufwendiger Produktion. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Naoki Maeda
JF-Plus Icon Premium Kulturpflanze aus Fernost
 

Die Matcha-Nachfrage überrollt Japans Teebauern

Der Matcha-Boom stellt Japans Tee-Markt vor große Probleme. Hohe Produktionskosten und ein gravierendes Mißverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage setzen den Teebauern zu. Aber warum ist der Tee so beliebt?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Das Geschäft mit Matcha-Tee ist ein lukratives Geschäft in Japan, mit aufwendiger Produktion. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Naoki Maeda
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles