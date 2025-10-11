Anzeige
Überfällige Deregulierung: Deutschland digitalisiert – und versinkt doch in Bürokratie

Ein Aktenstapel auf einem Schreibtisch – Sinnbild einer überbordenden Bürokratie. Foto: picture-alliance/ ZB | Patrick Pleul
Deutschland digitalisiert – und versinkt doch in Bürokratie

Weniger Formulare, mehr Fortschritt – das verspricht die neue „Modernisierungsagenda“ der Bundesregierung. Doch trotz ambitionierter Ziele und 80 Einzelmaßnahmen wächst die Bürokratie weiter. Gesetze, Verordnungen und Auflagen explodieren, während Unternehmen, Bürger und Behörden im Papierkrieg versinken.

Ein Aktenstapel auf einem Schreibtisch – Sinnbild einer überbordenden Bürokratie. Foto: picture-alliance/ ZB | Patrick Pleul
