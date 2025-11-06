Anzeige
Kostenkrise im Nahverkehr: Darum drehen Verkehrsverbünde an der Preisschraube

Wer demnächst ein Ticket für den Nahverkehr kauft, muß mehr zahlen, die Verkehrsverbünde drehen an der Preisschraube (Symbolbild). Foto: picture alliance / CHROMORANGE | MICHAEL BIHLMAYER
Darum drehen Verkehrsverbünde an der Preisschraube

Die Fahrkartenpreise im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) werden im nächsten Jahr erneut teurer. Grund ist die gestiegene Kostenlast der Verkehrsverbünde. Aber auch Bund, Länder und Kommunen sind nicht unschuldig daran.

