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JF-Exklusiv: Wie ausländische Diplomaten Berlins Straßen unsicher machen

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Zahlreiche dunkle Limousinen von Botschaften mit Diplomatenkennzeichen stehen anlässlich eines Empfangs vor dem Schloss Bellevue. Die Dienstfahrzeuge des Diplomatischen Corps haben spezielle Diplomaten-Kennzeichen. Limousinen von Botschaften mit Diplomatenkennzeichen (Symbolbild): Am häufigsten haben Vertreter der saudi-arabischen Botschaft Ordnungswidrigkeiten begangen. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
Zahlreiche dunkle Limousinen von Botschaften mit Diplomatenkennzeichen stehen anlässlich eines Empfangs vor dem Schloss Bellevue. Die Dienstfahrzeuge des Diplomatischen Corps haben spezielle Diplomaten-Kennzeichen. Limousinen von Botschaften mit Diplomatenkennzeichen (Symbolbild): Am häufigsten haben Vertreter der saudi-arabischen Botschaft Ordnungswidrigkeiten begangen. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
Limousinen von Botschaften mit Diplomatenkennzeichen (Symbolbild): Am häufigsten haben Vertreter der saudi-arabischen Botschaft Ordnungswidrigkeiten begangen. Foto: picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka
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Wie ausländische Diplomaten Berlins Straßen unsicher machen

Falschparken, Rasen, blockierte Feuerwehrzufahrten: Berlins Polizei registrierte tausende Ordnungswidrigkeiten durch Vertreter diplomatischer Einrichtungen – doch wegen ihrer Immunität bleiben Strafen aus. Die JUNGE FREIHEIT kennt die Details.

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