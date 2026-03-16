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Verschwörungstheorien: Warum verschweigen die Medien Netanjahus Tod? Weil er lebt

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Verschwörungstheorien: Warum verschweigen die Medien Netanjahus Tod? Weil er lebt

Totgesagte leben länger: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.
Totgesagte leben länger: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.
Totgesagte leben länger: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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Warum verschweigen die Medien Netanjahus Tod? Weil er lebt

In sozialen Medien verbreitet sich das Gerücht, der israelische Regierungschef Netanjahu sei längst bei einem iranischen Angriff getötet worden. Aber alle verheimlichen das. Wie es zu dieser Verschwörungstheorie kommt.

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Totgesagte leben länger: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Foto: picture alliance / dts-Agentur
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