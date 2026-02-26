Vor dem AfD-Wahlsieg regiert in Sachsen-Anhalt die Panik

In Sachsen-Anhalt wappnet sich eine Allparteien-Koalition für einen Wahlsieg der AfD: Wenige Monate vor der Wahl sollen die Verfassung und Gesetze verändert werden, um den Blauen Steine in den Weg zu legen. Warum zeigt sich der AfD-Spitzenkandidat in der JF trotzdem gelassen?