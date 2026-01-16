Schwarz-Rot plant neue E-Auto-Prämie bis 6.000 Euro

Anzeige

BERLIN. Die Bundesregierung hat die Rückkehr staatlicher Kaufprämien für Elektroautos vorbereitet. Laut Berichten plant das Bundesumweltministerium ein neues Förderprogramm mit Zuschüssen zwischen 1.500 und 6.000 Euro für Privatpersonen. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) will die Pläne demnach am Freitag offiziell vorstellen.

Vorgesehen ist, daß Anträge rückwirkend für Neuzulassungen ab dem 1. Januar 2026 gestellt werden können. Ein zentrales Online-Portal zur Beantragung der Bundesmittel soll im Mai freigeschaltet werden.

Prämien sollen E-Autos attraktiv machen

Nach Angaben Schneiders gegenüber der Bild sollen die vorgesehenen Mittel für geschätzt 800.000 Fahrzeuge in den kommenden drei bis vier Jahren ausreichen. Das Programm solle als Anschub für die Elektromobilität in Deutschland dienen und zugleich die heimische Automobilwirtschaft stärken.

Der Minister verwies darauf, daß im vergangenen Jahr bereits 80 Prozent der in Deutschland neu zugelassenen Elektroautos und Plug-in-Hybride aus europäischer Produktion stammten. Die Förderung solle daher nicht nur den Absatz ankurbeln, sondern auch die industrielle Wertschöpfung im eigenen Wirtschaftsraum sichern. (rr)