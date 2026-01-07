Anzeige
Anschlag in Berlin: Regierungssprecher verteidigt Schweigen des Kanzlers zum Stromausfall

Bundeskanzler Friedrich Merz bei der Eröffnung der Rahmedetalbrücke auf der A45 in Lüdenscheid: Nach dem Stromausfall in Berlin blieb er öffentlich abwesend. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt
Regierungssprecher verteidigt Schweigen des Kanzlers zum Stromausfall

Nach dem linksextremen Anschlag auf die Berliner Stromversorgung verteidigt Regierungssprecher Kornelius das Ausbleiben einer persönlichen Stellungnahme des Bundeskanzlers. Friedrich Merz müsse nicht überall Präsenz zeigen. Kritik an fehlender Empathie weist er ab.

