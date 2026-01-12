Nach Weimer-Skandal – Söder gibt Schirmherrschaft des Ludwig-Erhard-Gipfels ab

Anzeige

MÜNCHEN. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat angekündigt, sein Bundesland werde 2026 nicht am Ludwig-Erhard-Gipfel teilnehmen. Der Freistaat werde „sowohl mit der Schirmherrschaft, der Teilnahme als auch einem entsprechenden Staatsempfang“ aufhören, teilte Söder bei einer Pressekonferenz in Bamberg mit.

Vorausgegangen waren Vorwürfe gegen den Veranstalter, den Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, er habe Unternehmern gegen Geld Zugang zu Regierungsministern versprochen (JF berichtete). Weimers Verlagsgruppe, die „Weimer Media Group“, hatte die Veranstaltung damit beworben, daß beim Ludwig-Erhard-Gipfel „Einfluß auf die politischen Entscheidungsträger“ genommen werden könne.

Infolge dessen hatte Mitte November vergangenen Jahres die bayerische Staatsregierung eine Prüfung eingeleitet, ob der Gipfel weiterhin staatliche Gelder erhalten soll. Diese Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Söder betonte mit Blick auf die Situation, bei der aktuellen Entscheidung handele es sich um „keine Verurteilung, auch keine vorläufige Bewertung“, sondern „einfach eine faire Balance“.

Merz stellt sich vor Weimer

Nachdem die öffentliche Kritik an Weimer lauter wurde, hatte er sich vorläufig von seinen Anteilen an der „Weimer Media Group“ getrennt. Während seiner Amtszeit als Kulturstaatsminister gehören diese 50 Prozent des Unternehmens nun einem Treuhänder. „Ich vollziehe diese Trennung allein, um jeglichen Anschein eines Interessenkonflikts zu vermeiden, der indes tatsächlich nie bestanden hat“, hatte der parteilose Minister die Entscheidung begründet.

Auf dem Höhepunkt der Debatte hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Weimer in Schutz genommen. „Die Vorwürfe, die gegen Wolfram Weimer erhoben worden sind, haben sich alle als falsch erwiesen“, hatte Merz der ARD nach dem G20-Gipfel in Johannesburg gesagt. In den vergangenen Jahren hatten sowohl Merz als auch Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) beim Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee teilgenommen. (st)