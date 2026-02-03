Anzeige
JF-Exklusiv: Feuerwehr-Großeinsatz: Pulver-Anschlag auf AfD-Fraktion

Der Feuerwehr-Einsatz in Detmold nach dem Anschlag auf Sabine Reinknecht (links unten) dauerte mehr als fünf Stunden. Fotos: JF
Feuerwehr-Großeinsatz: Pulver-Anschlag auf AfD-Fraktion

Ein Drohbrief mit weißem Pulver an die AfD-Fraktion führt zu einem Feuerwehr-Großeinsatz in NRW, wie die JF exklusiv erfuhr. Die Politiker kommen in Quarantäne. Betroffen ist auch die abgewählte Vize-Bürgermeisterin von Bad Salzuflen, die von den dramatischen Stunden berichtet.

