Feuerwehr-Großeinsatz: Pulver-Anschlag auf AfD-Fraktion

Der Feuerwehr-Einsatz in Detmold nach dem Anschlag auf Sabine Reinknecht (links unten) dauerte mehr als fünf Stunden. Fotos: JF

Ein Drohbrief mit weißem Pulver an die AfD-Fraktion führt zu einem Feuerwehr-Großeinsatz in NRW, wie die JF exklusiv erfuhr. Die Politiker kommen in Quarantäne. Betroffen ist auch die abgewählte Vize-Bürgermeisterin von Bad Salzuflen, die von den dramatischen Stunden berichtet.