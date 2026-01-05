Weshalb eine Mitteilung zu Stromgeneratoren für die Ukraine verschwand

Ein Stromgenerator versorgt eine Lichtsäule an Zehlendorfs Mexikoplatz: Berlins Südwesten nach einem mutmaßlich linksextremen Anschlag. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Eine alte Pressemitteilung der Bundesregierung zur Lieferung hunderter Notstromaggregate an die Ukraine sorgt für Aufsehen. Kurz nach einem linken Anschlag auf Berlins Stromversorgung verschwindet diese plötzlich. Nun erklärt sich das Ministerium gegenüber der JUNGEN FREIHEIT.