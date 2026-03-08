Das AfD-Urteil blamiert den Verfassungsschutz

Der Verfassungsschutz darf die AfD nicht mehr als „gesichert rechtsextrem“ bezeichnen. Doch obwohl die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln eine saftige Ohrfeige für den Inlandsgeheimdienst ist, sollte die Partei jetzt nicht übermütig werden. Ein Kommentar von Dietrich Murswiek.