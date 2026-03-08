Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Bedeutung juristischer Abwehr: Das AfD-Urteil blamiert den Verfassungsschutz

Bedeutung juristischer Abwehr: Das AfD-Urteil blamiert den Verfassungsschutz

Bedeutung juristischer Abwehr: Das AfD-Urteil blamiert den Verfassungsschutz

Bundesinnenministerin a. D. Nancy Faeser (SPD) im Bundestag: Verfassungsschutz-Gutachten vor Gericht haltlos. Foto: picture alliance / dts-Agentur | -
Bundesinnenministerin a. D. Nancy Faeser (SPD) im Bundestag: Verfassungsschutz-Gutachten vor Gericht haltlos. Foto: picture alliance / dts-Agentur | -
Bundesinnenministerin a. D. Nancy Faeser (SPD) im Bundestag: Verfassungsschutz-Gutachten vor Gericht haltlos. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
JF-Plus Icon Premium Bedeutung juristischer Abwehr
 

Das AfD-Urteil blamiert den Verfassungsschutz

Der Verfassungsschutz darf die AfD nicht mehr als „gesichert rechtsextrem“ bezeichnen. Doch obwohl die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln eine saftige Ohrfeige für den Inlandsgeheimdienst ist, sollte die Partei jetzt nicht übermütig werden. Ein Kommentar von Dietrich Murswiek.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Bundesinnenministerin a. D. Nancy Faeser (SPD) im Bundestag: Verfassungsschutz-Gutachten vor Gericht haltlos. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles