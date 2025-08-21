Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Zahl der deutschfeindlichen Straftaten steigt weiter an

JF-Exklusiv: Zahl der deutschfeindlichen Straftaten steigt weiter an

JF-Exklusiv: Zahl der deutschfeindlichen Straftaten steigt weiter an

Mit Füßen getreten: Die Zahl deutschfeindlicher Straftaten steigt. Foto: IMAGO / Ralph Peters
Mit Füßen getreten: Die Zahl deutschfeindlicher Straftaten steigt. Foto: IMAGO / Ralph Peters
Mit Füßen getreten: Die Zahl deutschfeindlicher Straftaten steigt. Foto: IMAGO / Ralph Peters
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv
 

Zahl der deutschfeindlichen Straftaten steigt weiter an

Mehr deutschfeindliche Straftaten verzeichnet die Bundesregierung – darunter auch Gewaltdelikte. Der AfD-Abgeordnete Hess warnt daher vor einer Bagatellisierung von „Rassismus gegen Deutsche“.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Mit Füßen getreten: Die Zahl deutschfeindlicher Straftaten steigt. Foto: IMAGO / Ralph Peters
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement