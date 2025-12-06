Wird in Deutschland wirklich immer mehr geschossen?

Gepanzerte Einsatzpolizisten und Waffen: Immer wieder wird in Deutschland geschossen. Fotos: picture alliance / onw-images | Enrique Kaczor / Adobe Stock / Artfully 97 Grafik: JF

Kaum ein Tag in Deutschland vergeht ohne Meldungen über Schießereien auf offener Straße. Doch hat das wirklich zugenommen, oder wird nur mehr berichtet? Die JUNGE FREIHEIT hat die Zahlen recherchiert.