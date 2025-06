Wenn AfD-Abgeordnete plötzlich auf CDU-Wahlvorschlägen auftauchen

Richterwahlausschuß in Thüringen

Während in den meisten Landtagen jede Zusammenarbeit mit der AfD strikt abgelehnt wird, schlägt die CDU in Thüringen nun sogar einen AfD-Abgeordneten für ein Parlamentsgremium vor – gegen dessen Willen. Hintergrund ist die Nichtwahl neuer Richter in dem Bundesland.