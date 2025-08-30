Von linkem Antisemitismus und inneren Widersprüchen

Anhänger der politischen Linken bei einer Palästina-Demonstration: Antisemitismus erlebt eine Renaissance im Milieu. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Michael Kuenne

Seit jeher nutzt die politische Linke den Antisemitismus-Vorwurf zur Diskreditierung ihrer Gegner. Doch das Verhalten der Linkspartei und des akademischen Milieus seit dem 7. Oktober zeigt, wie heuchlerisch das ist.