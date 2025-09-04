Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Zeugenaussage vor Gericht: Und dann wird aus Krahs „Nein“ doch ein „Ja“

Zeugenaussage vor Gericht: Und dann wird aus Krahs „Nein“ doch ein „Ja“

Zeugenaussage vor Gericht: Und dann wird aus Krahs „Nein“ doch ein „Ja“

AfD-Politiker Maximilian Krah
AfD-Politiker Maximilian Krah
Maximilian Krah am Mittwoch in Dresden: „Ich hatte keine Bedenken.“ Foto: picture alliance/dpa | Robert Michael
JF-Plus Icon Premium Zeugenaussage vor Gericht
 

Und dann wird aus Krahs „Nein“ doch ein „Ja“

In Dresden sagt Maximilian Krah im Spionageprozeß um seinen ehemaligen Mitarbeiter Jian G. aus. Dabei entsteht der Eindruck, daß der Deutsch-Chinese den AfD-Abgeordneten nach Belieben kontrollieren und abschöpfen konnte. JF-Reporter Hinrich Rohbohm berichtet aus dem Gericht.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Maximilian Krah am Mittwoch in Dresden: „Ich hatte keine Bedenken.“ Foto: picture alliance/dpa | Robert Michael
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement