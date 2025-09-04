Und dann wird aus Krahs „Nein“ doch ein „Ja“

In Dresden sagt Maximilian Krah im Spionageprozeß um seinen ehemaligen Mitarbeiter Jian G. aus. Dabei entsteht der Eindruck, daß der Deutsch-Chinese den AfD-Abgeordneten nach Belieben kontrollieren und abschöpfen konnte. JF-Reporter Hinrich Rohbohm berichtet aus dem Gericht.