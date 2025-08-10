Anzeige
Ulrich Siegmund: „Ich möchte der erste AfD-Ministerpräsident werden“

Nach dem Haseloff-Rückzug werden die Karten in Sachsen-Anhalt neu gemischt. Alle sprechen plötzlich über Ulrich Siegmund – die JF spricht mit ihm. Der 34jährige AfD-Fraktionschef rechnet mit massiver Gegenwehr. Dennoch gibt er ein klares Ziel aus und erklärt, wie er das erreichen will.

Optimistisch: Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag von Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund.
