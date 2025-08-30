Anzeige
Chemnitz: Trans-Rechtsextremistin Liebich vor Haftantritt untergetaucht – Fahndung

Trat die Haft nicht an: Marla-Svenja Liebich, bekannte Rechtsextremistin. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow
Chemnitz
 

Trans-Rechtsextremistin Liebich vor Haftantritt untergetaucht – Fahndung

Rechtsextremistin Liebich hätte am Freitag seine Haft in Chemnitz antreten sollen. Stattdessen tauchte sie unter, ließ eine Tonaufnahme vor der JVA abspielen und meldete sich mit „Liebesgrüßen aus Moskau“.
LEIPZIG/CHEMNITZ. Der Rechtsextremist Sven Liebich, der sich offiziell als „Marla-Svenja“ in das Personenstandsregister eingetragen hatte (JF berichtete), hat den Haftantritt im Frauengefängnis Chemnitz verweigert. Der 53jährige war im Juli 2023 wegen Volksverhetzung, Beleidigung und übler Nachrede zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten ohne Bewährung verurteilt worden.

Am Freitag hätte er seine Strafe antreten sollen. Statt dessen wurde vor der Justizvollzugsanstalt Chemnitz eine Tonaufnahme abgespielt, in der Liebich erklärte, er sei „unpäßlich“ und habe das Land verlassen.

„Heute bin ich nicht mehr hier, sondern in Sicherheit, in einem Drittland“, hieß es in der Nachricht, die auf einem ihm zugerechneten Telegram-Kanal veröffentlicht und vor dem Gefängnis öffentlich abgespielt wurde.

Ist Liebich in Moskau?

Parallel veröffentlichte Liebich auf X eine Illustration, die ihn in Frauenkleidung vor der Basilius-Kathedrale in Moskau zeigt. Auf dem Bild standen die Worte „Liebesgrüße aus Moskau“ und „James Bond“. In einem weiteren Beitrag schrieb er, es werde nun ein „internationaler Haftbefehl“ folgen.

Die Staatsanwaltschaft Halle bestätigte, daß Liebich bis 18 Uhr zum Haftantritt geladen gewesen sei. „Sie hat sich nicht gestellt“, erklärte Staatsanwalt Dennis Cernota. Gegen ihn liege nun ein Vollstreckungshaftbefehl vor, nach ihm werde gefahndet. (rr)

