Posse um Geschlechtseintrag: Der Fall Liebich ist ein Paradebeispiel für schlechte Gesetzgebung

Nun will der Staat der Posse um den Geschlechtseintrag der Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich ein Ende bereiten (Archivbild). Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Willnow
Der Fall Liebich ist ein Paradebeispiel für schlechte Gesetzgebung

Die Posse um Marla Svenja Liebich geht weiter. Nun will der Staat die per Selbstbestimmungsgesetz geänderte Geschlechtszuschreibung rückgängig machen. Es ist eine Kapitulation des Gesetzgebers vor der eigenen politischen Selbstberauschung. Eine Einordnung von Markus Oberhaus.

