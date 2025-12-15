Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Bürger alarmierten die Polizei: Solingen: Deutschlandflagge nahe Asylheim gehißt – Staatsschutz ist informiert

Bürger alarmierten die Polizei: Solingen: Deutschlandflagge nahe Asylheim gehißt – Staatsschutz ist informiert

Bürger alarmierten die Polizei: Solingen: Deutschlandflagge nahe Asylheim gehißt – Staatsschutz ist informiert

Die Flagge von der Bundesrepublik Deutschland weht am 13.02.2025 vor dem nächtlichen Himmel an einem Fahnenmast in München (Bayern).
Die Flagge von der Bundesrepublik Deutschland weht am 13.02.2025 vor dem nächtlichen Himmel an einem Fahnenmast in München (Bayern).
Beim Anblick der Deutschlandflagge riefen zahlreiche Bürger in Solingen die Polizei. Die Nähe zu einer Asylunterkunft wirkt verdächtig, die Behörden sind alarmiert. Symbolbild: picture alliance / dpa | Matthias Balk
Bürger alarmierten die Polizei
 

Solingen: Deutschlandflagge nahe Asylheim gehißt – Staatsschutz ist informiert

In Solingen sorgen zahlreiche gehißte Deutschlandflaggen in unmittelbarer Nähe einer neuen Asylunterkunft für Aufmerksamkeit. Die Urheber sind unbekannt, der Staatsschutz ist zur Sicherheit informiert.
Anzeige

SOLINGEN. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag mehrere Deutschlandflaggen in Solingen angebracht. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um mehr als ein Dutzend Fahnen, die überwiegend an Laternenmasten befestigt wurden.

Auffällig ist laut Polizei die Anordnung der spontanen Beflaggung: In etwa der Mitte der Fahnenstrecke befindet sich das neue Asylheim an der Neuenkamper Straße. Mehrere Bürger meldeten sich deshalb bei der Polizei.

Flaggen stellen keine strafbare Handlung dar

Auch Beamte bemerkten die Fahnen während einer Streifenfahrt am Sonntagvormittag. „Wir wissen noch nicht, wer das war“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber dem Solinger Tageblatt. Über mögliche Motive oder Hintergründe gebe es bislang auch keine Erkenntnisse.

„Für mich sind keine strafbaren Handlungen zu erkennen“, betonte der Sprecher weiter. Der Vorgang sei an die Stadt Solingen weitergeleitet worden, die nun in eigener Zuständigkeit prüfe. Zudem wurde der Staatsschutz von der Polizei über den Vorfall informiert.  (rr)

Beim Anblick der Deutschlandflagge riefen zahlreiche Bürger in Solingen die Polizei. Die Nähe zu einer Asylunterkunft wirkt verdächtig, die Behörden sind alarmiert. Symbolbild: picture alliance / dpa | Matthias Balk
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles