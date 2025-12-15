Solingen: Deutschlandflagge nahe Asylheim gehißt – Staatsschutz ist informiert

SOLINGEN. Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag mehrere Deutschlandflaggen in Solingen angebracht. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um mehr als ein Dutzend Fahnen, die überwiegend an Laternenmasten befestigt wurden.

Auffällig ist laut Polizei die Anordnung der spontanen Beflaggung: In etwa der Mitte der Fahnenstrecke befindet sich das neue Asylheim an der Neuenkamper Straße. Mehrere Bürger meldeten sich deshalb bei der Polizei.

Flaggen stellen keine strafbare Handlung dar

Auch Beamte bemerkten die Fahnen während einer Streifenfahrt am Sonntagvormittag. „Wir wissen noch nicht, wer das war“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber dem Solinger Tageblatt. Über mögliche Motive oder Hintergründe gebe es bislang auch keine Erkenntnisse.

„Für mich sind keine strafbaren Handlungen zu erkennen“, betonte der Sprecher weiter. Der Vorgang sei an die Stadt Solingen weitergeleitet worden, die nun in eigener Zuständigkeit prüfe. Zudem wurde der Staatsschutz von der Polizei über den Vorfall informiert. (rr)