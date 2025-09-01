Schwarz-Rot fliegt heute neue Afghanen ein

Anzeige

HANNOVER. Nach monatelangem Warten in Pakistan hat Deutschland sechs afghanischen Familien die Einreise ermöglicht (JF berichtete). 47 Afghanen sollen am Montag über Istanbul nach Hannover eingeflogen werden. Sie verfügen über eine Aufnahmezusage der Bundesregierung.

Die Betroffenen gehören laut Behörden zu jenen rund 2.300 Afghanen, denen Deutschland nach der Machtübernahme der Taliban im Sommer 2021 Schutz zugesagt hatte. Hunderte weitere warten weiterhin in Pakistan auf ihre Visa.

Afghanen werden auf ganz Deutschland aufgeteilt

Laut Bundesregierung sind in den vergangenen Wochen rund 450 Afghanen mit Aufnahmezusage von pakistanischen Behörden festgenommen worden, mehr als 200 wurden ohne Dokumente nach Afghanistan abgeschoben.

Deutsche Verwaltungsgerichte hatten zuletzt entschieden, daß die Regierung rechtlich verpflichtet sei, die erteilten Aufnahmezusagen einzuhalten. Nach der Landung in Hannover am Montag Nachmittag sollen die Afghanen zunächst im Grenzdurchgangslager Friedland aufgenommen und anschließend auf verschiedene Bundesländer verteilt werden. (rr)