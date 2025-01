Scholz: Jeder darf seine Meinung äußern – außer sie ist „rechtsextrem“

DAVOS. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Wert des freien Wortes in Deutschland und Europa betont. Hierzulande könne jeder sagen, was er möchte, unterstrich er beim Weltwirtschaftsforum in der Schweiz.

At the World Economic Forum, Olaf Scholz, the German Chancellor, just said that @elonmusk should know Germany/Europe’s „freedom of speech“ doesn’t accept „extreme right positions.“

This lunatic thinks not wanting migrants to rape little girls = far right pic.twitter.com/qK2UVDg9rF

