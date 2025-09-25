Polizei widerspricht Behauptungen über Proteste gegen Friedman

Michel Friedman: Warum wurde der Publizist tatsächlich von der Literaturveranstaltung ausgeladen? Foto: picture alliance/dpa | Christophe Gateau

Die Nachricht, der Publizist Michel Friedman sei aus Angst vor „rechten Protesten“ von einer Veranstaltung ausgeladen worden, erschüttert Politiker und Medien. Offenbar empören diese sich allerdings über ein Phantom, wie die Polizei der JF mitteilt.