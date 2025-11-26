Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Ein Jahr gegen „Gehsteigbelästigungen“: Mit Kanonen auf Lebensschützer

Ein Jahr gegen „Gehsteigbelästigungen“: Mit Kanonen auf Lebensschützer

Ein Jahr gegen „Gehsteigbelästigungen“: Mit Kanonen auf Lebensschützer

Christliche Lebensschützer bei einer Mahnwache vor einer Beratungsstelle
Christliche Lebensschützer bei einer Mahnwache vor einer Beratungsstelle
Lebensschützer bei einer Mahnwache vor einer Beratungsstelle: Belästigung haben sie nicht im Sinn. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
JF-Plus Icon Premium Ein Jahr gegen „Gehsteigbelästigungen“
 

Mit Kanonen auf Lebensschützer

Vor einem Jahr trat das „Belästigungsverbot“ der Ampel rund um Abtreibungseinrichtungen in Kraft. Wie hat sich das Gesetz auf die Aktivitäten von Lebensschützern ausgewirkt? Und gibt es überhaupt Verstöße? Die JUNGE FREIHEIT hat sich bei Behörden und Lebensrechtlern umgehört.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Lebensschützer bei einer Mahnwache vor einer Beratungsstelle: Belästigung haben sie nicht im Sinn. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles