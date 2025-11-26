Mit Kanonen auf Lebensschützer

Lebensschützer bei einer Mahnwache vor einer Beratungsstelle: Belästigung haben sie nicht im Sinn. Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Vor einem Jahr trat das „Belästigungsverbot“ der Ampel rund um Abtreibungseinrichtungen in Kraft. Wie hat sich das Gesetz auf die Aktivitäten von Lebensschützern ausgewirkt? Und gibt es überhaupt Verstöße? Die JUNGE FREIHEIT hat sich bei Behörden und Lebensrechtlern umgehört.