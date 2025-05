Kretschmann an Nietzard und Grüne Jugend: „Verlaßt uns einfach!“

STUTTGART. Der Vorsitzenden der Grünen Jugend, Jette Nietzard, bläst nach ihrer Haß-Attacke auf die Polizei weiter der Wind der Mutterpartei ins Gesicht. Nun hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann die 26jährige zum Parteiaustritt aufgefordert. „Ich verstehe überhaupt nicht, was die bei uns will“, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart.

Der einzige Regierungschef der Grünen in Deutschland ergänzte, mit der Linkspartei gebe es für die Positionen, die Nietzard vertrete, ein passendes Angebot im Parteienspektrum. Auch andere Mitglieder der Grünen Jugend, die eine ähnliche Ideologie verfolgten, rief er zum Parteiwechsel auf: „Sucht euch die richtige Partei aus, und verlaßt uns einfach. Wir sind nicht die richtige Adresse für die Art von Gesinnung, die ihr habt“, sagte Kretschmann.

Nietzard, die seit Monaten mit Haß und Hetze Schlagzeilen produziert, hatte auf Instagram ein Selfie veröffentlicht, auf dem sie einen Pullover mit der Aufschrift „ACAB“ („All Cops Are Bastards“) trug. Gleichzeitig setzte sich sich eine Mützer mit der Parole „Eat the rich“ auf. Rehtorisch fragte, ob sie damit gegen die Kleiderordnung des Bundestags verstoßen würde.

Gesichert linksextrem? Mit „ACAB“ (All Cops are Bastards) auf dem Pulli und „Eat the Rich“ auf dem Cap provoziert Jette Nietzard, Chefin der Grünen Jugend, auf ihren Social-Kanälen. pic.twitter.com/BkVwO72fpa

