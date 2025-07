Jette Nietzard kündigt Rückzug aus der Grünen Jugend an

Anzeige

BERLIN. Die Vorsitzende der Grünen Jugend, Jette Nietzard, hat angekündigt, nicht mehr für den Vorsitz der Grünen Jugend zu kandidieren. Sie habe „immer nur nach oben getreten“, aber der Vorstand ihrer Partei sei rechten Medienkampagnen hinterhergelaufen, wie sie am Dienstag in einem Video auf ihrem Instagram-Kanal sagte. Nietzard war immer wieder von gemäßigteren Grünen-Mitgliedern scharf kritisiert worden – zuletzt von Ex-Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der ihren Rücktritt forderte.

Erst kurz zuvor hatte Nietzard in einem RBB-Podcast darüber gesprochen, daß sie sich überlege, wie der Widerstand gegen eine mögliche AfD-Regierung aussehen könnte – „Ist der dann intellektuell, ist der dann vielleicht mit Waffen?“ Als der Moderator nachfragte, ob sie damit nicht „gegen den Willen der Wähler“ handele, antwortete Nietzard: „Gegen den Faschismus.“

Nietzard fällt regelmäßig negativ auf

Immer wieder fiel die 26jährige mit Provokationen auf. So teilte sie im Mai ein Foto auf ihrem Instagram-Kanal, daß sie mit einem Pullover mit der Aufschrift „ACAB“ („All Cops are Bastards“ – „Alle Bullen sind Bastarde“) trug. Dazu schrieb sie: „Auf dem Weg in den Bundestag.“ Im Anschluß bat sie nicht um Entschuldigung, sondern betonte: „Ich hasse natürlich nicht die Polizei als Ganzes, aber was ich hasse, ist das System dahinter und wie es gerade aufgebaut ist“, führte sie aus. Es gebe keine vernünftigen Polizeistudien, keine strukturelle Aufarbeitung von Gewalt und angeblichen rassistischen Tendenzen.

Nietzard ist seit Oktober vergangenen Jahres Chefin einer Doppelspitze der Grünen Jugend – zusammen mit dem 24jährigen Jakob Blasel. (st)