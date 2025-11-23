Hetzer sind immer nur die anderen

Zwei Demonstrantinnen protestieren in Köln gegen den „Marsch für das Leben“. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Reichwein

Teil sechs der JF-Reportagereihe zu „Demokratie leben!“ spielt in Saarbrücken und Nürnberg. Es geht um einen Verein, der mit Steuergeld gegen den „Marsch für das Leben“ agitiert. Und um die Frage, warum ein Bündnis gegen Rechts seine Fördermittel wieder verlor.