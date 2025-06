Grüne wollen Linksextremisten Simeon T. schnell nach Deutschland holen

Trat in Ungarn in den Hungerstreik und wird von den Grünen unterstützt: Simeon T. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Daniel Alfoldi

Nach brutalen Überfällen in Budapest sitzt Simeon T. in Ungarn in Untersuchungshaft. Die Grünen wollen den non-binären Linksextremisten so rasch wie möglich nach Deutschland holen.