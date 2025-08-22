Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Angebliche Politikerbeleidigung: „Dürre im Kopf“ bei Göring-Eckardt? Jetzt spricht der Beschuldigte

Angebliche Politikerbeleidigung: „Dürre im Kopf“ bei Göring-Eckardt? Jetzt spricht der Beschuldigte

Angebliche Politikerbeleidigung: „Dürre im Kopf“ bei Göring-Eckardt? Jetzt spricht der Beschuldigte

Die grüne Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt schaut mit mißmutiger Miene an der Kamera vorbei
Die grüne Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt schaut mit mißmutiger Miene an der Kamera vorbei
Die grüne Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt fühlt sich beleidigt. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
JF-Plus Icon Premium Angebliche Politikerbeleidigung
 

„Dürre im Kopf“ bei Göring-Eckardt? Jetzt spricht der Beschuldigte

Ein spöttischer Kommentar über Katrin Göring-Eckardt bringt einen Volkswirt vor Gericht – nun wehrt er sich. Thomas V. spricht gegenüber der JUNGEN FREIHEIT von Einschüchterung, Denunzianten und einem Angriff auf die Meinungsfreiheit.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die grüne Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt fühlt sich beleidigt. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement