Dieser Stadtrat lädt die Mannheimer zum politischen Swinger-Urlaub

MANNHEIM. Mit einem Nacktfoto im Mannheimer Amtsblatt hat Stadtrat Julien Ferrat (Die Mannheimer) für eine politische Bildungsfahrt ins südfranzösische Cap d’Agde geworben – bekannt ist das als Zentrum des FKK- und Swingertourismus. Der 33jährige posiert in dem offiziellen Mitteilungsblatt der Stadt unbekleidet am Strand, lediglich ein Schild mit der Aufschrift „Die Mannheimer im Gemeinderat“ verdeckt sein Geschlecht.

Ferrat lädt Interessierte zu einem „unvergeßlichen FKK-Swinger-Urlaub mit interessantem Politik-Programm“ ein. Geplant sei eine achttägige Reise im August. Die Kosten seien selbst zu tragen, erste Rückmeldungen habe er bereits erhalten.

Der Mannheimer über den ungewöhnlichen Aufruf: „Viele Politiker bieten Fahrten in den Bundestag an – ich mache eben etwas anderes.“ Neben dem Besuch von Strand und Clubs kündigt er Gespräche mit Vertretern von Tourismusbüro, Stadtverwaltung und Hotellerie an. Das „Village naturiste“ sei ein „Vorzeigeprojekt für staatlich geplante Stadtentwicklung zur Stärkung der lokalen Wirtschaft“, so Ferrat.

CDU in Mannheim sieht Gemeinderat beschädigt

Kritik kommt von der CDU. Der Mannheimer Kreisvorsitzende und Stadtrat Christian Hötting nennt den Aufruf „hirnverbrannt“ und „zum Fremdschämen“. Das Ansehen des Gemeinderats werde beschädigt. Ein formales Vorgehen schließt die CDU allerdings aus: „Man würde das nur unnötig aufwerten.“

Die Stadtverwaltung hält sich bedeckt. Beiträge von Gemeinderäten im Amtsblatt würden eigenverantwortlich verfaßt, heißt es. Eingriffe erfolgten nur bei groben Verstößen wie Falschbehauptungen oder fehlendem kommunalem Bezug.

Bereits im Vorjahr hatte Ferrat mit einem Nacktfoto im Amtsblatt für Aufmerksamkeit gesorgt. Damals hatte der Einzelstadtrat zur sogenannten „Nacktsprechstunde“ geladen. (rr)