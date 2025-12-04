Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Anti-AfD-Ausschreitungen: Die Antifa bietet in Gießen ein gut organisiertes Trauerspiel

Anti-AfD-Ausschreitungen: Die Antifa bietet in Gießen ein gut organisiertes Trauerspiel

Anti-AfD-Ausschreitungen: Die Antifa bietet in Gießen ein gut organisiertes Trauerspiel

Trotz guter Organisation wurden bei den Anti-AfD-Protesten Schwächen der Antifa deutlich.
Trotz guter Organisation wurden bei den Anti-AfD-Protesten Schwächen der Antifa deutlich.
Trotz guter Organisation wurden bei den Anti-AfD-Protesten Schwächen der Antifa deutlich. Foto: picture alliance/dpa | Lando Hass
JF-Plus Icon Premium Anti-AfD-Ausschreitungen
 

Die Antifa bietet in Gießen ein gut organisiertes Trauerspiel

Die Antifa hat beim Gießener Gründungskongreß der „Generation Deutschland“ alte Kompetenzen ausgepackt: straff organisierte Busfahrten, bündnisübergreifende Taktik, juristische Schutzstruktur und Bezugsgruppen. Doch das kann nicht über ihre Schwäche hinwegtäuschen. Eine Analyse. 

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Trotz guter Organisation wurden bei den Anti-AfD-Protesten Schwächen der Antifa deutlich. Foto: picture alliance/dpa | Lando Hass
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles