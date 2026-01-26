Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Nach tödlichem ICE-Einsatz: Law & Unorder in Minneapolis

Nach tödlichem ICE-Einsatz: Law & Unorder in Minneapolis

Nach tödlichem ICE-Einsatz: Law & Unorder in Minneapolis

ICE-Agenten in Minneapolis am Wochenende der tödlichen Schüsse auf Alex Pretti: Gewalt ist keine Ordnung. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Dave Decker
ICE-Agenten in Minneapolis am Wochenende der tödlichen Schüsse auf Alex Pretti: Gewalt ist keine Ordnung. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Dave Decker
ICE-Agenten in Minneapolis am Wochenende der tödlichen Schüsse auf Alex Pretti: Gewalt ist keine Ordnung. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Dave Decker
JF-Plus Icon Premium Nach tödlichem ICE-Einsatz
 

Law & Unorder in Minneapolis

Wieder Minneapolis. Wieder wird ein US-Staatsbürger bei einem Protest gegen Einwanderungsrazzien der ICE erschossen. Für Trumps Abschiebepolitik wird die Wut über die rabiaten Polizeieinsätze zum Problem. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

ICE-Agenten in Minneapolis am Wochenende der tödlichen Schüsse auf Alex Pretti: Gewalt ist keine Ordnung. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Dave Decker
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles